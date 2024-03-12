Министерство внутренних дел Индии объявило о вступлении в силу поправок к закону о гражданстве, которые ранее критиковались правозащитниками как дискриминационные в отношении мусульманского населения, сообщает Reuters.

Поправки предусматривают ускоренное предоставление гражданства для беженцев из числа религиозных меньшинств, но не членов мусульманской общины. В частности, закон будет распространяться на индуистов, буддистов, христиан, парсов и сикхов, которые бежали из Афганистана, Бангладеш и Пакистана и поселились в Индии до 2014 года.

Изменения в закон были изначально приняты в 2019 году, но их вступление в силу отложили после того, как по всей стране начались протесты. В результате погибли десятки людей, сотни получили ранения.

Правозащитные группы считают, что нововведения могут дискриминировать 200 миллионов мусульман, проживающих в Индии, и привести к их масштабной иммиграции. С критикой нового закона также выступала ООН, заявлявшая, что он нарушает принцип равенства для всех.

В МВД страны, в свою очередь, отметили, что закон предназначен «для тех, кто годами страдал от преследований и не имеет другого прибежища в мире, кроме Индии», а его реализация якобы была отложена из-за пандемии COVID-19.

Вечером 11 марта, после вступления поправок в силу, в индийских штатах Ассам и Тамилнад вспыхнули протесты. Сообщений о разрушениях или столкновениях с полицией не поступало, отмечает Reuters.