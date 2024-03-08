В Ташкенте проходит персональная выставка народного художника Узбекистана, председателя Академии художеств Акмаля Нура под названием «Во мне». Экспозиция из 70 работ, созданных за последние пять лет, разместилась в галерее живописца в Яшнабадском районе.

Акмаль Нур. Фото: Академия художеств Узбекистана.

Главными темами творчества Акмаля Нура долгие годы остаются любовь, красота, духовность. В его картинах отражаются образы классической восточной литературы и лирических произведений современных узбекских писателей.

Художник часто прибегает к иносказанию, использует разнообразные символы, аллегории, метафоры: гранаты, яблоки, луну, полумесяц, реку и другие. Это придаёт работам философский подтекст.

Фото: Академия художеств Узбекистана.

Акмаль Нур является академиком Академии художеств Узбекистана с 1997 года. В 2003 году ему было присвоено звание народного художника Узбекистана. На днях он был награждён одной из высших наград Японии — «Орденом Восходящего солнца, Золотых лучей с шейной лентой».

Фото: Академия художеств.

Произведения Акмаля Нура хранятся в музеях Узбекистана и других стран: Швейцарии, Нидерландов, Германии, Бельгии, Австралии, США, Израиля, Канады, Марокко, Индии и Турции, а также в частных коллекциях.

Выставка «Во мне» будет доступна для посещения в течение месяца по адресу: улица Мирзо Улугбека, 8 В.