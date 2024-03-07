В Женеву прибыл и приступил к исполнению своих обязанностей новый постоянный представитель Узбекистана при Отделении ООН и других международных организациях Элдиёр Тошматов, сообщает ИА «Дунё».

До назначения в Женеву он работал начальником секретариата председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

Ему 41 год. Он окончил Университет мировой экономики и дипломатии, Академию государственного и общественного строительства при президенте и Университет Вебстера в Ташкенте.

Трудовую деятельность начал в Министерстве внешних экономических связей (ныне Министерство инвестиций, промышленности и торговли). С 2008 года служит в системе МИД, прошёл карьерный путь от атташе до советника в постоянном представительстве Узбекистана в Женеве.

В 2017—2019 годах был помощником министра иностранных дел, начальником его секретариата и главой Организационно-контрольного управления МИДа. Секретариатом председателя Сената руководил с 2022 года.

Элдиёр Тошматов сменил в Женеве Улугбека Лапасова, который с августа 2023 года возглавляет постоянное представительство Узбекистана при ООН в Нью-Йорке.