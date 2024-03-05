На территории Узбекистана 5 марта в 11:52 произошло землетрясение, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Эпицентр находился в Бостанлыкском районе Ташкентской области (сообщение было изменено, сначала сообщалось о Чиназском районе). Очаг залегал на глубине 15 км, магнитуда составила 3,6.

Расстояние от эпицентра до Ташкента — около 100 км в северо-восточном направлении.

По данным сейсмоцентра, толчки ощущались в Бостанлыкском районе с силой 2 балла.

Некоторые жители Ташкента сообщили, что также почувствовали толчки.