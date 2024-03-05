Служба государственной безопасности Узбекистана сообщила о задержании по подозрению в мошенничестве и получении взяток должностных лиц в Асакинском районе Андижанской области.

В первом случае при получении 15 тысяч долларов США от близких руководителя строительной компании, находящегося под стражей, был задержан бывший сотрудник следственного отделения Асакинского РОВД (на главном фото).

Согласно материалам следствия, он обещал через заместителя прокурора района изменить меру пресечения находящемуся под стражей и добиться уменьшения размера выявленного в ходе следствия ущерба путём проведения повторных контрольно-измерительных мероприятий.

В отношении бывшего следователя было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 168 (мошенничество) и статье 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки) Уголовного кодекса Узбекистана.





В ходе следственных действий в качестве обвиняемого по этому уголовному делу был также привлечён заместитель прокурора района (на фото выше). К обоим мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В другом случае начальник управления сельского хозяйства хокимията Асакинского района по поручению заместителя хокима района по вопросам сельского хозяйства намеревался продать 50 соток земельного участка, находящегося в долгосрочной аренде у принадлежащего ему животноводческого предприятия.

Через районное отделение кадастра категория участка должна была быть изменена на категорию нежилых строений. За это от покупателя потребовали 40 тысяч долларов.





В ходе оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками СГБ, начальник управления был задержан при получении аванса в 15 тысяч долларов (на фото выше).

Далее был задержан начальник районного управления кадастра, получивший 5000 долларов из этой суммы (на фото ниже — справа).





Помимо них, к уголовному делу привлечён заместитель хокима района по вопросам сельского хозяйства.