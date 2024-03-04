Делегация Центральной избирательной комиссии Узбекистана во главе с её председателем Зайниддином Низамходжаевым находится с визитом в штате Калифорния, США для ознакомления с процессом подготовки и наблюдения за голосованием на президентских праймериз. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В США выдвижение кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партий обычно происходит на праймериз, в ходе которых определяются наиболее популярные члены партий. Праймериз — это проходящий на уровне штатов институт первичных президентских выборов, по результатам которых направляются делегаты на общенациональную партийную конвенцию, где должен быть определён единый партийный кандидат в президенты.

В США президент избирается не напрямую избирателями, а коллегией выборщиков. Выборы проходят в первый вторник после первого понедельника ноября (в этом году они приходятся на 5 ноября). На выборах жители каждого штата избирают в коллегию столько выборщиков, сколько представителей они посылают в Конгресс. Калифорния представляет самое большее количество выборщиков — 55. «Газета.uz» публиковала подробный материал о том, как устроены выборы в США.

Секретарь округа Лос Анджелес и его офис выполняют функции избирательной администрации округа, обеспечивая организацию и проведение выборов всех уровней, включая регистрацию избирателей, их информирование о предстоящих выборах, внедрение избирательных технологий и другое.

Иностранных наблюдателей приветствовали член Комиссии по содействию выборам США Кристи МакКормик и секретарь округа Лос Анджелес Дин Логан. Они рассказали об избирательной системе США, основных задачах и функциях избирательных администраций.

Голосование на праймериз в Калифорнии назначено на 5 марта. Всем избирателям заблаговременно разосланы избирательные бюллетени. В бюллетень входит длинный список кандидатов на уровне штата и на местном уровне, а также вопросы для утверждения или отклонения, в том числе партийные номинации на пост президента и открытый праймериз в Сенат для определения двух лучших кандидатов, которые пройдут на ноябрьские выборы.

Центры для голосования, открывающиеся за 10 дней до выборов, являются одним из нескольких вариантов, позволяющих избирателям вернуть бюллетени, отправленные по почте, проголосовать лично в течение периода досрочного голосования либо в день выборов. Для этого на территории округа организована работа 644 центров для голосования, 119 из которых открылись за 10 дней до выборов, а оставшиеся 525 будут открыты до 5 марта.

Избиратели также могут отправить заполненные бюллетени по почте или оставить их в специальных ящиках при Центрах для голосования.

Делегация ЦИК Узбекистана в составе группы иностранных наблюдателей 1 марта посетила Центр для голосования, организованный в общественной библиотеке на территории Лос Анджелеса, где смогла побеседовать с работниками центра и избирателями, а также наблюдать за процессом голосования с использованием специального электронного оборудования для голосования.

Наблюдатели также ознакомились с работой операционного центра VSAP (Voting Solutions for All People — Избирательные решения для всех). Центр является основным хабом, где обеспечивается хранение, техническое обслуживание, подготовка к голосованию электронного оборудования для голосования и устройств для онлайн регистрации избирателей, а также обеспечивается мониторинг их функционирования в центрах для голосования.

В ходе визита предусмотрены также другие мероприятия, связанные с изучением современных избирательных технологий, применяемых на выборах в США.

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