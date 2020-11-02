Во вторник, 3 ноября, в США состоятся выборы президента, к которым приковано огромное внимание людей со всего мира.

Докторант факультета политологии Иллинойского университета Икромжон Тухтасунов рассказал «Газете.uz», как проходят выборы президента США, кто может голосовать на выборах, что такое коллегия выборщиков и сколько нужно получить голосов для победы в гонке за президентство.

Основные положения

Президентские выборы в США проводятся раз в 4 года. Выборы проходят в первый вторник ноября. В этом году он приходится на 3 ноября.

По конституции США кандидат в президенты должен быть не моложе 35 лет, быть гражданином США по рождению, не менее 14 лет прожившим на территории страны.

Срок президентства составляет 4 года. Согласно внесенным изменениям в конституцию в 1947 году, один человек может быть избран президентом только 2 раза. Во время принятия конституции такого ограничения не было, поэтому Франклин Рузвельт избирался президентом 4 раза (с 1933 по 1945 годы).

Как можно стать кандидатом в президенты?

Обычно за год до президентских выборов те, кто хочет выставить свою кандидатуру, объявляют об этом общественности и начинают предвыборную кампанию. Желающих стать президентом достаточно много, но попасть в бюллетень выборов не так-то легко.

Кандидатам от двух крупных партий США — Республиканской и Демократической — нужно пройти через такие процессы, как кокус (caucuses) и праймериз (primaries). Их главная цель — увеличить участие избирателей при выборе кандидата от партии.

В этом году среди многих кандидатов от демократов Джо Байден успешно прошел эти этапы и был официально выдвинут в президенты. У республиканцев также по традиции прошли все этапы, но так как Дональд Трамп является действующим президентом, он без особых усилий стал кандидатом от партии.

Как финансируются предвыборные кампании?

Предвыборные кампании имеют свои рабочие штабы, которые организовывают различные мероприятия и занимаются продвижением кандидата. Для этого необходимы большие денежные средства. Кампании могут профинансироваться государством, но этот процесс имеет разные ограничения. Поэтому кандидаты предпочитают финансирование с частных источников.

При выделении частных средств предвыборным кампаниям действуют рамки, которые установлены законом. Например, один избиратель (только гражданин США) в одну предвыборную кампанию может сделать пожертвование до 2800 долларов. Есть и другие ограничения, которые касаются групповых пожертвований или вливаний.

В 2020 году предвыборные кампании Джо Байдена и Дональда Трампа собрали более 1,5 млрд долларов на каждого.

Кто имеет право голосовать?

Почти во всех штатах каждый гражданин США, достигший 18 лет, имеет право голосовать, но в некоторых штатах у лиц, совершивших преступления, нет права голоса. Кроме того, во многих штатах избирателю необходимо пройти регистрацию и этот процесс может отличаться от штата к штату.

На сегодняшний день из-за пандемии часть избирателей будет голосовать по почте. У этой процедуры во многих штатах также есть свои порядки.

Большинство людей голосуют на избирательном участке в день выборов. Кто в итоге будет избран президентом США, решает коллегия выборщиков.

Что такое коллегия выборщиков?

Коллегия выборщиков состоит из 538 членов. Это число соразмерно количеству сенаторов и представителей штата в Конгрессе.

От каждого штата есть 2 сенатора и, исходя из количества населения, как минимум по одному представителю в Конгрессе. В Конгрессе из 50 штатов есть 100 сенаторов и 435 представителей, общее число — 535. Столица США Вашингтон не входит ни в один из штатов, поэтому не имеет сенаторов и представителей. Но в коллегии выборщиков для Вашингтона выделены 3 места.

Иллюстрация: Эльдос Фазылбеков / «Газета.uz».

Результаты голосования избирателей определяют членов коллегии выборщиков и то, как они будут голосовать. В некоторых штатах действуют законы, которыми можно привлечь члена коллегии выборщиков к ответственности, если он не проголосует за кандидата, получившего поддержку граждан штата.

Кто победит на выборах президента?

Почти во всех штатах действует принцип «победитель получает всё». Кандидат, получивший большинство голосов избирателей, считается победителем в этом штате и забирает все голоса представителей коллегии выборщиков.

Например, если в штате Калифорния большинство избирателей отдадут свой голос за кандидата демократов, то этот кандидат получит все 55 голосов коллегии выборщиков штата.

В итоге кандидат, который первым наберет большинство голосов из всех 538, точнее 270 голосов, будет избран президентом США.

Если кандидат получил большинство голосов избирателей, но ему не хватило голосов коллегии избирателей, он проигрывает выборы. В истории такое случалось несколько раз, последний — в 2016 году, когда Хиллари Клинтон получила на 3 миллиона больше голосов избирателей, чем Дональд Трамп, но по итогам голосования коллегии выборщиков проиграла. Тогда Дональд Трамп получил примерно 57% голосов избирателей и стал президентом США.

Если ни один кандидат не сможет получить 270 голосов коллегии выборщиков, президент должен быть назначен Палатой представителей Конгресса. Каждый штат будет иметь по одному голосу и кандидат, получивший 26 голосов, будет назначен президентом. Вице-президент в этом случае назначается сенаторами Конгресса.

Как обычно голосуют штаты?

Исходя из того, какая партия чаще всего выигрывает выборы в одном штате, они делятся на синих (где большинство населения голосует за кандидата демократов) и красных (где большинство населения голосует за кандидата республиканцев), а также штаты, которые могут голосовать по разному каждые выборы.

Например, штат Калифорния в основном голосует за кандидата от Демократической партии, а в Алабаме обычно выигрывает кандидат республиканцев. Поэтому кандидаты в основном обращают внимание на голоса тех штатов, которые могут отдать свой голос за разные партии. Их называют «swing states». Ожидается, что на выборах 2020 года такими штатами будут Флорида, Пенсильвания, Висконсин, Мичиган и Аризона.

Когда будет объявлен результат голосования?

Обычно становится ясно, кто победил, на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

Последний раз на выборах в 2000 году кандидатам пришлось ждать решения Верховного Суда целый месяц. Тогда в подсчитке голосов коллегии выборщиков штата Флорида возникли спорные моменты.

Когда новый президент вступает в должность?

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров и составление плана. Церемония инаугурации нового главы государства по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

Церемония инаугурации Дональда Трампа 20 января 2017 года. Фото: twitter/EricTrump.

На сегодня многие предварительные опросы прогнозируют победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.