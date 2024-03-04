На ташкентском турнире Большого шлема по дзюдо сборная Узбекистана завоевала 6 медалей — 2 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Дзюдоисты их Узбекистана заняли третье место в общекомандном зачёте после Франции и Японии. Всего в соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 68 стран мира.
Золото:
-60 кг: Достон Рузиев;
-100 кг: Музаффарбек Турабоев;
Серебро:
-52 кг: Гулхаё Джураева;
Бронза:
-73 кг: Шахрам Ахадов;
-73 кг: Обидхон Нумонов;
-90 кг: Давлат Бобонов.
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