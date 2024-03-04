На ташкентском турнире Большого шлема по дзюдо сборная Узбекистана завоевала 6 медалей — 2 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Дзюдоисты их Узбекистана заняли третье место в общекомандном зачёте после Франции и Японии. Всего в соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 68 стран мира.

Золото:

-60 кг: Достон Рузиев;

-100 кг: Музаффарбек Турабоев;

Серебро:

-52 кг: Гулхаё Джураева;

Бронза:

-73 кг: Шахрам Ахадов;

-73 кг: Обидхон Нумонов;

-90 кг: Давлат Бобонов.

Фото

Национальный олимпийский комитет.