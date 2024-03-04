Сотрудник Национальной гвардии получил травмы при попытке разнять драку в школе №4 в Зангиатинском районе Ташкентской области. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

Инцидент произошёл 1 марта в 13:00. Дежуривший в тот день сотрудник Нацгвардии увидел, как старшеклассники дерутся на заднем дворе школы. Вместе с инспектором профилактики они попытались разнять учеников, однако при этом сам гвардеец получил травмы.

Те, кто оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, были задержаны и переданы в районный ОВД.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что тот, кто нанёс травмы гвардейцу, не является учеником школы. Это оказался 20-летний местный житель, старший брат десятиклассника этой школы. Он проник на территорию школы и вмешался в ссору учеников. С ним также были его друзья.

Прокуратура Зангиатинского района возбудила уголовное дело по части 2 статьи 219 (принуждение представителя власти в любой форме к отказу от исполнения служебных обязанностей) Уголовного кодекса Узбекистана.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении И. Б. меры пресечения. Кроме того, продолжаются следственные действия по установлению других причастных лиц.