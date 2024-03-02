Запеканка из брокколи и цветной капусты

еда, зира

Рецепт здорового и сытного ужина для всей семьи.

Кофейная запеканка

еда, зира

Такая запеканка отлично подойдёт к завтраку.

Запеканка по-итальянски

еда, зира

Если вы хотите разнообразить привычное блюдо, приготовьте запеканку в итальянском стиле.

Творожная запеканка с ягодами

еда, зира

Такая запеканка станет украшением праздничного стола.

Мясная запеканка с тыквой

еда, зира

Ещё один рецепт несладкой запеканки.

Запеканка-чизкейк с вишней

еда, зира

Творожная запеканка с вишней и ароматом ванили по вкусу напоминает по вкусу чизкейк.

Картофельная запеканка с сыром

еда, зира

Рецепт очень простой и быстрой в приготовлении картофельной запеканки с сыром и жареным луком.

Запеканка из лаваша

еда, зира

Запеканка из лаваша станет отличным решением для тех, у кого нет много времени на готовку.

Творожная запеканка с кокосовой стружкой

еда, зира

Творожная запеканка с кокосовой стружкой и кукурузным крахмалом.

Запеканка из курицы

еда, зира

Запеканка из курицы с овощами и сыром.