Запеканка из брокколи и цветной капусты
Рецепт здорового и сытного ужина для всей семьи.
Кофейная запеканка
Такая запеканка отлично подойдёт к завтраку.
Запеканка по-итальянски
Если вы хотите разнообразить привычное блюдо, приготовьте запеканку в итальянском стиле.
Творожная запеканка с ягодами
Такая запеканка станет украшением праздничного стола.
Мясная запеканка с тыквой
Ещё один рецепт несладкой запеканки.
Запеканка-чизкейк с вишней
Творожная запеканка с вишней и ароматом ванили по вкусу напоминает по вкусу чизкейк.
Картофельная запеканка с сыром
Рецепт очень простой и быстрой в приготовлении картофельной запеканки с сыром и жареным луком.
Запеканка из лаваша
Запеканка из лаваша станет отличным решением для тех, у кого нет много времени на готовку.
Творожная запеканка с кокосовой стружкой
Творожная запеканка с кокосовой стружкой и кукурузным крахмалом.
Запеканка из курицы
Запеканка из курицы с овощами и сыром.