Запеканка из брокколи и цветной капусты





Рецепт здорового и сытного ужина для всей семьи.

Кофейная запеканка





Такая запеканка отлично подойдёт к завтраку.

Запеканка по-итальянски





Если вы хотите разнообразить привычное блюдо, приготовьте запеканку в итальянском стиле.

Творожная запеканка с ягодами





Такая запеканка станет украшением праздничного стола.

Мясная запеканка с тыквой





Ещё один рецепт несладкой запеканки.

Запеканка-чизкейк с вишней





Творожная запеканка с вишней и ароматом ванили по вкусу напоминает по вкусу чизкейк.

Картофельная запеканка с сыром





Рецепт очень простой и быстрой в приготовлении картофельной запеканки с сыром и жареным луком.

Запеканка из лаваша





Запеканка из лаваша станет отличным решением для тех, у кого нет много времени на готовку.

Творожная запеканка с кокосовой стружкой





Творожная запеканка с кокосовой стружкой и кукурузным крахмалом.

Запеканка из курицы





Запеканка из курицы с овощами и сыром.