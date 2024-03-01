В Ташкенте и трёх областях Узбекистана выявили случаи незаконной продажи разных марок бензина по завышенным ценам.

В Ташкенте выявили незаконный оборот 5,6 тонны бензина, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Стало известно, что 13 граждан в целях получения нелегального дохода продавали бензин Аи-80, Аи-95, Аи-92 по завышенным ценам с нарушением правил пожарной безопасности.





В Ташкентской области сотрудники ОВД Бекабадского, Букинского, Бостанлыкского, Аккурганского, Паркентского, Чиназского и Янгиюльского районов и налоговых органов провели оперативные мероприятия против незаконной продажи бензина.

Было выявлено, что семь граждан в целях получения нелегального дохода продавали бензин марки Аи-80 у себя дома. Всего в качестве вещественных доказательств у них был изъят 721 л топлива.





В Навоийской области также предотвратили незаконный оборот бензина, сообщила пресс-служба департамента.

В Карманинском районе Н. Н. развозил в грузовом автомобиле ЗИЛ бензин марки Аи-80 и продавал его по завышенной цене. В качестве вещественных доказательств было изъято 2744 л топлива.





Похожие случаи были выявлены в Кашкадарьинской области. Оперативные мероприятия прошли в городе Карши, Касанском, Касбийском, Чиракчинском и Кукдалинском районах.

Было выявлено, что шесть граждан занимались розничной продажей бензина Аи-80 по завышенным ценам с нарушением правил пожарной безопасности. В качестве вещественных доказательств у них было изъято 624 л бензина.

По всем случаям проводятся доследственные проверки.

В Каракалпакстане сотрудники Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Каракалпакстана и «Узэнергоинспекции» проверили качество бензина на семи заправках.

В частности, в лабораториях проверили бензин с заправок Rafs, Ruxshona Hamid, Suvinshoatgazqurilish, Imkon-Xamkor, «Руслан», To‘rtko‘lli Bunyod Oil и Gulnora Gaz Servis.

Согласно лабораторным заключениям, показатель октанового числа бензина Аи-92 не достиг даже 90.

Выяснилось, что за 2023 год на АЗС реализовали более 26 тысяч литров некачественного бензина марки АИ-92 и нанесли потребителям общий ущерб в размере 277 млн сумов.