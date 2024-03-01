Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в первый день визита в Хорезмскую область 29 февраля ознакомился с работой текстильного предприятия «Хива кластер», сообщила пресс-служба главы государства.

Текстильный кластер

Президент осмотрел производственный процесс и побеседовал с работницами. Запустив производство в ноябре прошлого года, предприятие обеспечило занятость 500 человек.

Фабрика способна изготавливать 7000 тонн пряжи, 4000 тонн трикотажной ткани и 10 миллионов единиц швейно-трикотажных изделий в год. Продукция в полном объёме направляется на экспорт. Годовой экспортный потенциал предприятия — около 15 млн долларов, говорится в сообщении.

На предприятии установлено оборудование из Турции, Германии и Китая. В осенне-зимний период помещения отапливаются горячей водой, получаемой в процессе производства, что позволяет сэкономить большое количество природного газа. На крышах установлены солнечные панели общей мощностью 60 кВт. Налажены переработка и вторичное использование отходов. «Все это способствует энергоэффективности производства и снижению себестоимости продукции», — отмечается в сообщении.

На предприятии действует центр контроля качества и профессионального обучения.

В прошлом году текстильный кластер вырастил почти 20 тысяч тонн хлопка. 1545 га земли были орошены капельным методом. С 2018 по 2023 год кластером были реализованы проекты на сумму 105 млн долларов, создав экспортный потенциал на 50 млн долларов в год. Совместно с другими предприятиями выпускается около 20 товаров — масло, мыло, яйца, молочная продукция, обувь и других.

Президент ознакомился с планами кластера на перспективу. Новые проекты предусматривают увеличение производства хлопка-сырца и получение из него продукции с добавленной стоимостью, локализацию малотоннажных грузовиков. В ближайшие годы кластер намерен перейти на безотходное производство.

Производство базальта

Шавкат Мирзиёев также посетил совместное предприятие Khorezm Insulation Group в Ургенче. Завод стоимостью 41 млн евро производит теплоизоляционные плиты из базальта, добываемого в горах Каратау Каракалпакстана.

Сообщается, что ежегодная потребность страны в плитах, которые используются для теплоизоляции и энергосбережения в строительных проектах, составляет около 80 тысяч тонн.

Годовая мощность предприятия — 30 тысяч тонн, что позволяет обеспечить потребности строительной отрасли и осуществлять экспорт продукции на сумму 10 млн долларов в Россию и соседние страны.

Здесь установлено оборудование из Германии, Турции, России и Китая. На предприятии создано 300 рабочих мест.

Сейчас ведётся работа над проектом по выпуску 15 тысяч тонн полипропилена и полиэтилена в год, что создаст ещё 80 рабочих мест и позволит увеличить экспортную мощность на 10 млн долларов.

Махалля в Хивинском районе

Президент посетил махаллю Истиклол Хивинского района, где проживает около 3200 человек, работают 10 производственных предприятий и около 30 сервисных точек, а также действуют фермерские хозяйства. Жители в основном занимаются предпринимательством и сельским хозяйством.

«Особое внимание уделяется трудоустройству безработных на постоянной и сезонной работе. Эффективно работает система индивидуального подхода к гражданам, внесённым в социальный реестр. Отмечено, что большое значение в условиях Хорезма имеет практика предоставления земли для сельского хозяйства безработным», — говорится в сообщении.

В ходе встречи с «семёркой» махалли президент подчеркнул важность эффективной и сплочённой работы махалли во имя благополучия населения.

Президент также посетил дом Собиржона Матжонова. Семья обустроила небольшую теплицу на своём участке и выращивает клубнику. Они также организовали домашнее рыбоводство и разводят птицу — более 100 кур и около 1000 перепелок.