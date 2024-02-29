Прокуратура Бухары начала доследственную проверку по факту смерти гражданина Индии Наваса Насмела (2003 года рождения), сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

28 февраля у студента второго курса Бухарского государственного медицинского института Абу Али Ибн Сино ухудшилось здоровье, когда он находился в своей комнате в общежитии, сообщили в администрации вуза.

Его сразу доставили в Бухарскую областную инфекционную больницу, где он скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь, говорится в сообщении

По предварительному диагнозу Бухарского филиала РНЦЭМП, причиной смерти стала «острая дыхательная недостаточность, вызванная тотальной двусторонней пневмонией».