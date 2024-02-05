3 февраля на газовой заправке в Дангаринском районе Ферганской области произошёл конфликт, в результате которого скончался 22-летний мужчина. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов, комментируя сообщения в социальных сетях.

По его данным, на заправке между собой поссорились трое мужчин. Их попытался разнять молодой человек, которому они оказали активное сопротивление. Через некоторое время он потерял сознание. Он скончался по пути в больницу.

В отношении двух мужчин возбуждено уголовное дело — предварительно по статье 277 (хулиганство) Уголовного кодекса. Они задержаны в процессуальном порядке.

Прокуратура района проводит расследование. Для установления причины смерти молодого человека назначена судебно-медицинская экспертиза. В каналах в соцсетях сообщалось, что у него было кровоизлияние в мозг.

Отметим, что в последние недели на газовых заправках по всему Узбекистану наблюдаются длинные очереди.