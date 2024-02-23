24-летний молодой человек из Узбекистана, получивший серьёзное ранение во время боевых действий в рядах террористов в Сирии, был задержан и доставлен в Узбекистан, сообщила пресс-служба СГБ.

Уроженец Джизакской области рассказал, как попал экстремистские ряды.

Молодой человек слушал в интернете аудио- и видеолекции проповедников Абдуллоха Зуфара и Содика Самарканди, а затем познакомился с членом террористической организации «Катиба таухид валь джихад» в Сирии.

По указанию этого знакомого, в июне 2023 года он, чтобы избежать внимания правоохранителей, купил билет по высокой цене и в тот же день вылетел в Стамбул.

«Он сказал никому не говорить, что я еду в Сирию. Сказал купить билет в Стамбул, не бронируя заранее. Научил, что если купить билет в день вылета, никто не догадается, куда едешь. Я пошёл за билетом. Купил билет в два или три раза дороже, потому что он был срочно нужен, и полетел этим самолётом. Меня встретил арабский мальчик по имени Мухаммад. Он отвёз меня в Идлиб. 23 июня мы пересекли границу и попали на территорию Сирии», — рассказал молодой человек.

«По тем видео, которые мне присылали, я думал, что в Сирии хорошо живут, это страна, где исповедуют ислам. Когда я приехал в Идлиб, то увидел, как повсюду взрываются бомбы, и перестал так думать», — добавил мужчина.

В сообщении СГБ отмечается, что узбекистанец, приехав из Турции в Сирию, прошёл идеологическую и военную подготовку среди членов террористической организации «Катиба таухид валь джихад». Однако позже он получил серьёзные ранения в результате боевых действий, проводимых армией Сирии. После выздоровления его привлекли к хозяйственным работам в террористической организации.

«35−40 дней я провёл в больнице в критическом состоянии. Условия: еды не дают, ничего не ел около 15−20 дней. Лекарства вовремя тоже не давали. Даже когда я лежал, они пришли к нам и начали проповедовать. Объясняли, как проходят хиджра и джихад. Сказали, что мы должны бороться с неверными. Учили, что сирийское государство нас угнетает и что мы должны противостоять им», — рассказал парень.

«Позже я понял, что это было неправильно. Потому что понял, что в том месте, куда я отправился совершить джихад, ничего такого нет. Моя жизнь прошла зря. Люди должны чувствовать [и быть довольными], что живут в мирных условиях», — сказал 24-летний парень.

В декабре 2023 года его задержали при переходе из Сирии в соседнюю страну для лечения и доставили в Узбекистан.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 155−2 (Прохождение обучения, выезд или передвижение в целях осуществления террористической деятельности) и 244−2 (Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещённых организациях) Уголовного кодекса Узбекистана. Он заключён под стражу.