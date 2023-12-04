Крупнейшие нефтяные компании, на долю которых приходится почти половина мировой добычи, пообещали сократить выбросы метана почти до нулевого уровня к 2030 году. Об этом объявили на конференции ООН по климату COP28, проходящей в эти дни в Дубае, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Компании присоединились к Хартии декарбонизации нефтегазовой промышленности (Oil and Gas Decarbonization Charter, OGDC), представленной на COP28. Это глобальная отраслевая хартия, направленная на ускорение борьбы с изменением климата и масштабное воздействие в нефтегазовом секторе.

Цель хартии — достичь нулевых нетто выбросов к 2050 году, а также свести «почти к нулю» выбросы метана и прекратить регулярное факельное сжигание к 2030 году.

Президент COP28 Султан Аль-Джабер, по совместительству министр промышленности и передовых технологий ОАЭ и глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), назвал запуск OGDC «отличным первым шагом», но добавил, что этого недостаточно. «Я знаю, что они и другие [нефтяные компании] могут, и им нужно сделать больше», — сказал он.

На долю 50 компаний, подписавших хартию, приходится более 40% мировой добычи нефти. В их число входят 29 национальных нефтяных компаний.

В частности, к хартии присоединились такие национальные нефтяные компании, как Saudi Aramco (Саудовская Аравия), ADNOC (ОАЭ), SOCAR (Азербайджан), Bapco Energies (Бахрейн), а также «КазМунайГаз» (Казахстан) и «Узбекнефтегаз» (Узбекистан).

Кроме того, документ подписали американская ExxonMobil, британская Shell, итальянская Eni, французская TotalEnergies SE, российский «Лукойл» и другие.

Цели не являются обязательными к исполнению, но подписавшие стороны должны будут представить план по их достижению к 2025 году.

Чем опасен метан

Метан является мощным парниковым газом, вторым по значимости после углекислого газа (CO2). Согласно данным Программы ООН по окружающей среде, он ответственен более чем за 25% потепления, с которым человечество сегодня сталкивается. Из-за своей структуры метан задерживает в атмосфере больше тепла на молекулу, поэтому в первые 20 лет после выброса он способствует изменению климата в 80 раз сильнее, чем CO2.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), нефтегазовая отрасль является одним из основных источников метана — на неё приходится почти 40% общих выбросов метана, связанных с деятельностью человека, уступая только сельскому хозяйству. В 2022 году на глобальный энергетический сектор пришлось почти 135 млн тонн выбросов метана, что немногим больше, чем в 2021 году.

По оценке МЭА, около 70% выбросов метана от операций с ископаемым топливом можно сократить с помощью уже существующих технологий. В нефтегазовом секторе выбросы можно сократить более чем на 75% за счёт реализации таких мер, как программы обнаружения и ремонта утечек, а также модернизации негерметичного оборудования.

Что говорят экоактивисты

Международные экологические группы раскритиковали обещания нефтяных компаний. Они назвали их «дымовой завесой, скрывающей реальность того, что нам необходимо постепенно отказаться от нефти, газа и угля».

«COP28 потенциально может стать историческим моментом в борьбе с климатическим кризисом…, но вместо этого … поощряет компании, работающие на ископаемом топливе, дать ещё один набор пустых добровольных обещаний без какого-либо механизма подотчётности или гарантий, что компании выполнят их», — говорится в открытом письме, которое подписали более 320 гражданский организаций.

«COP28 должна принять комплексный пакет преобразований в энергетике, имеющий юридическую силу, включая полный, быстрый, справедливый и финансируемый поэтапный отказ от ископаемого топлива, цели по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности, реальную защиту людей и природы, а также широкомасштабные меры по увеличению государственного финансирования на справедливых условиях», — призывали экоактивисты.

«Сокращение выбросов от эксплуатации нефти и газа без резкого сокращения общего объёма добычи ископаемого топлива не приведёт к сокращению выбросов метана, необходимому для предотвращения наихудших последствий изменения климата», — подчеркнули организации.

С критикой хартии также выступил Институт мировых ресурсов (WRI) — глобальная исследовательская некоммерческая организация. «Эта хартия является доказательством того, что добровольные обязательства нефтегазовой отрасли никогда не повысят уровень амбиций, необходимый для преодоления климатического кризиса», — заявила директор глобальной климатической программы WRI Мелани Робинсон.

Она отметила, что обязательства, которые дали нефтегазовые компании, касаются только их собственных операций и «не покрывают и капли продаваемого ими топлива, на долю которого приходится до 95% вклада нефтегазовой отрасли в климатический кризис».

«Отрадно, что некоторые национальные нефтяные компании впервые установили цели по сокращению выбросов метана. Однако большинство мировых нефтегазовых компаний уже предъявляют строгие требования по сокращению выбросов метана», — добавила Робинсон.