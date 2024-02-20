В четырёх районах трёх областей Узбекистана кенгаши народных депутатов утвердили новых хокимов.

Багдадский район

Хокимом Багдадского района Ферганской области 19 февраля стал Ганижон Шералиевич Солиев, сообщает пресс-служба хокимията области.

Ганижон Солиев.



Ганижон Солиев родился в 1979 году. Окончил Ташкентский финансовый институт. Трудовую деятельность начал в 2002 году в финансовом отделе Учкуприкского района Ферганской области и затем работал на разных должностях в системе Министерстве финансов. В 2014—2017 годах занимал пост заместителя хокима Алтыарыкского района, в 2017—2020 годах — первого заместителя хокима Багдадского района. В 2020—2022 годах был первым заместителем начальника главного управления финансов хокимията Ферганской области.

С 11 января 2022 года работал помощником хокима района по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности в махалле Ходжакишлак.

На посту хокима Багдадского района он сменил Юсуфжона Хусаинова.

Учкуприкский район

Хокимом Учкуприкского района Ферганской области был утверждён Кодиржон Носиржонович Эркабоев. На этой должности он сменил Аброржона Аскарова.

Кодиржон Эркабоев.



Кодиржон Эркабоев родился в 1988 году. Окончил Ферганский политехнический институт. Трудовую деятельность начал в 2013 году в главном управлении Центрального банка Ферганской области, в 2019—2020 годах стал заместителем начальника, в 2020—2021 годах — первым заместителем начальника этого управления. С 10 августа 2021 года возглавлял Ферганский региональный филиал «Узпромстройбанка».

Бахмальский район

Исполняющим обязанности хокима Бахмальского района Джизакской области был утверждён Азиз Эргашев.

Азиз Эргашев.



Ранее он занимал должность первого заместителя хокима города Джизака.

Чустский район

Хокимом Чустского района Наманганской области кенгаш народных депутатов утвердил Бахтиёржона Рахимжоновича Салимжонова, сообщает пресс-служба хокимията области.

Бахтиёржон Салимжонов.



Бахтиёржон Салимжонов родился в 1978 году, окончил Наманганский инженерно-технологический институт. Трудовую деятельность начал в 1998 году в Касансайском филиале «Тадбиркорбанка».

С 2020 года до недавнего времени занимал должность заместителя хокима Касансайского района — начальника отдела инвестиций и внешней торговли.