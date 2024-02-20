В Иране 17−19 февраля состоялся чемпионат Азии по лёгкой атлетике в закрытых помещениях. Сборная Узбекистана завоевала две серебряные и две бронзовые медали, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В первый день турнира легкоатлетка из Узбекистана Малика Насриддинова показала результат — 15,42 м в соревнованиях по толканию ядра. Первое место заняла спортсменка из Китая Юе Сун с результатом 17,65 м, третье место досталось Эльхам Хошими из Ирана — 14,27 м.

19 февраля в соревнованиях по бегу в эстафете 4×400 метров бронзовую медаль завоевали легкоатлетки из Узбекистана — Лидия Подцепкина, Лайло Аллаберганова, Нурхон Очилова и Угилой Норбоева. Они пробежали дистанцию за 4:12.43 и финишировали третьими. Первое и второе место в забеге заняли сборные Казахстана и Ирана соответственно.

Узбекистанец Захриддин Шокиров, участвовавший в программе многоборья, завоевал серебряную медаль с результатом 5353 очков, что на 167 очков больше его предыдущего личного рекорда.

Легкоатлет Иван Денисов в секторе тройного прыжка с результатом 16,18 метра завоевал бронзовую награду. Победителем стал прыгун из Китая Су Вэнь с результатом 16,74. Второе место у Чанву Кима из Кореи — 16,37.