На автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) в Ахангаранском районе Ташкентской области незаконно использовали более чем 25 млн кубометров газа, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана. Для сравнения

Проверка выявила, что на метановой заправке компании «O. P. P.» скрытым путём проложили дополнительный газопровод для незаконного использования газа.

Ущерб государству оценён в 37,5 млрд сумов.

Материалы по делу переданы в правоохранительные органы.

Для сравнения: 18 февраля по всему Узбекистану потребление газа составило 151,6 миллиона кубометров, то есть на этой АГНКС использовали 16,5% дневного потребления в стране.