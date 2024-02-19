Спортивное издание Championat.Asia сообщило, что бухгалтер Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) присвоил себе 350 тысяч долларов (около 4,3 млрд сумов) и покинул страну, вылетев в Турцию.

В АФУ сообщили, что по данному факту проводится проверка.

«Просим представителей СМИ не распространять непроверенную и ещё не подтверждённую информацию. Дополнительная информация о результатах будет предоставлена после того, как будут получены соответствующие заключения», — говорится в сообщении.

«Газета.uz» направила запрос в Генеральную прокуратуру Узбекистана.