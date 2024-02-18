В сети распространилось видео дорожно-транспортного происшествия с участием служебного автомобиля министра культуры Узбекистана Озодбека Назарбекова.

На записи машина сбила велосипедиста, который проезжал через дорогу, после чего министр и его водитель вышли из машины и бросились ему на помощь, подняв его и поместив в автомобиль.

По данным Министерства культуры, авария произошла 16 февраля в городе Карасу Андижанской области. Отметим, что министр культуры Озодбек Назарбеков находился в этом регионе в рамках визита президента.

«Пострадавшего немедленно доставили в больницу, и врачи оказали ему оперативную медицинскую помощь. По итогам проверки установлено, что серьёзных, тревожного состояния, связанного со здоровьем пассажира, нет», — говорится в сообщении.

Минкульт попросил граждан строго соблюдать культуру вождения на дорогах.

Пресс-служба СБДД МВД пока не комментировала ДТП.