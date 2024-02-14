На двух строящихся ветряных электростанциях в Бухарской области установлено уже 73 турбины, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана. Проект реализуется компанией ACWA Power из Саудовской Аравии.

Ветряные «фермы» мощностью по 500 МВт каждая сооружаются в Пешкунском и Гиждуванском районах. Каждая ветряная турбина производства компании Envision (Китай) имеет мощность 6,5 МВт. Таким образом, общая мощность установленных турбин составляет 474,5 МВт.

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Высота каждой турбинной башни составляет 100 метров, а длина каждой лопасти — 84 метра. На опубликованных Минэнерго фотографиях можно увидеть, как меняется пейзаж в местах новых электростанций.

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Всего в рамках проекта на двух станциях будут установлены 158 аналогичных турбин. Первые 400 МВт из 1000 МВт общей мощности электростанций будут введены в эксплуатацию до конца 2024 года.

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После полного ввода в эксплуатацию ветряных электростанций, в год будет производиться 3,6 млрд кВт.ч электроэнергии. Это позволит ежегодно сэкономить 1,1 млрд кубометров природного газа и предотвратить выбросы в атмосферу 1,5 млн тонн вредных газов.

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В рамках проекта будут построены 260 км воздушных линий электропередачи напряжением 500 кВ и два открытых распределительных устройствах 500 кВ.

Новые сети электропередачи позволят повысить надёжность соединений между северо-западной (Каракалпакстан и Хорезмская область) и юго-западной (Бухара и Навоийская области) частями энергосистемы Узбекистана.

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Напомним, в Тамдынском районе Навоийской области также строится ветроэлектростанция мощностью 500 МВт. Её первые мощности были введены в эксплуатацию в декабре 2023 года и уже производят «зелёную» энергию.