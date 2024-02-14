Корреспондент Taftish.uz У. Т. получил ножевое ранение в кафе в Шафирканском районе Бухарской области в результате конфликта со знакомым А. А. Инцидент произошёл 6 февраля, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Конфликт возник на почве давнего спора двух мужчин. А. А. нанёс У. Т. один удар кухонным ножом в живот, говорится в сообщении.

Прокуратура района возбудила в отношении подозреваемого уголовное дело по части 1 статьи 97 через статью 25 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство). 7 февраля к нему была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пострадавший находится в больнице, где проходит лечение. Ведутся доследственные действия.