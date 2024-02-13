Озеро Жылтырбас в Каракалпакстане включено в список водно-болотных угодий международного значения. Об этом заявил министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов на 14-й конференции сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных.

«Секретариат Рамсарской конвенции передал нам сертификат о включении пятого природного объекта Узбекистана в список водно-болотных угодий международного значения — озера Жылтырбас в Каракалпакстане. Это большое событие для всех нас, учитывая, что совсем недавно в список был включён четвёртый объект — система озёр Судочье», — поделился Азиз Абдухакимов.

Министр отметил, что работа над включением пятого объекта в Рамсарский список велась Минэкологии в течение полутора лет. Сам же природный объект исследовался на протяжении 15 лет.





Озеро Жылтырбас — бывший залив Аральского моря. После резкого падения уровня моря оно отделилось и питалось водами естественного источника — реки Амударьи, сохранившей аборигенную фауну Южного Аральского моря. В последние годы были прорыты дополнительные оросительные каналы, которые лишь поддерживают уровень воды, не влияя на изменение фауны. Озеро является одним из барьеров для сдерживания соляно-пылевых бурь с высохшего дна Аральского моря в регионе, отметили в Минэкологии.

В Приаралье Жылтырбас имеет большое значение в периоды гнездования и миграций как для редких птиц на международном уровне, так и для биологического разнообразия пустынь Средней Азии, включающий густые камыши и кустарники, солончаки, болота, каналы и пустыни. Кроме того, озеро является местом обитания редких эндемичных для Приаралья видов рыб.

Напомним, ранее от Узбекистана в список Рамсарских водно-болотных угодий международного значения были включены четыре объекта: озеро Денгизкуль (2001 год), Арнасайская система озёр (2008), Тудакульское и Куймазарское водохранилища (2020) и система озёр Судочье, включённая в список в прошлом году. Общая площадь этих территорий составляет 674, 4 тысячи га.