В столице Болгарии Софии 12 февраля завершился 75-й международный турнир по любительскому боксу — Кубок Странджа, где сборная Узбекистана завоевала 14 медалей — 6 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых медалей. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В соревнованиях принял участие 261 боксёр из 28 стран (178 мужчин и 83 женщины). В общем зачёте спортсмены Узбекистана четвёртый раз подряд заняли первое место. Второе место заняла Индия, на третьем — сборная Болгарии.

Золотые медали

-50 кг: Сабина Бобокулова

-54 кг: Хужаназар Нортожиев

-60 кг: Абдумалик Халоков

-71 кг: Икболжон Холдоров

-75 кг: Джавохир Умматалиев

+92 кг: Джахонгир Зокиров

Серебряные медали

-54 кг: Шахзод Музаффаров

-63,5 кг: Адхамжон Мухиддинов

Бронзовые медали

-57 кг: Хамробону Мамаджонова

-51 кг: Асилбек Джалилов

-54 кг: Хасанбой Дусматов

-60 кг: Дилшод Абдумуродов

-75 кг: Фазлиддин Эркинбоев

-86 кг: Самандар Джалолов

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