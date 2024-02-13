В столице Болгарии Софии 12 февраля завершился 75-й международный турнир по любительскому боксу — Кубок Странджа, где сборная Узбекистана завоевала 14 медалей — 6 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых медалей. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В соревнованиях принял участие 261 боксёр из 28 стран (178 мужчин и 83 женщины). В общем зачёте спортсмены Узбекистана четвёртый раз подряд заняли первое место. Второе место заняла Индия, на третьем — сборная Болгарии.

Золотые медали

-50 кг: Сабина Бобокулова

-54 кг: Хужаназар Нортожиев

-60 кг: Абдумалик Халоков

-71 кг: Икболжон Холдоров

-75 кг: Джавохир Умматалиев

+92 кг: Джахонгир Зокиров

Серебряные медали

-54 кг: Шахзод Музаффаров

-63,5 кг: Адхамжон Мухиддинов

Бронзовые медали

-57 кг: Хамробону Мамаджонова

-51 кг: Асилбек Джалилов

-54 кг: Хасанбой Дусматов

-60 кг: Дилшод Абдумуродов

-75 кг: Фазлиддин Эркинбоев

-86 кг: Самандар Джалолов

Фото

бокс, кубок странджа

бокс, кубок странджа

бокс, кубок странджа

бокс, кубок странджа

бокс, кубок странджа

бокс, кубок странджа

бокс, кубок странджа

бокс, кубок странджа

бокс, кубок странджа

бокс, кубок странджа