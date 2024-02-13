В столице Болгарии Софии 12 февраля завершился 75-й международный турнир по любительскому боксу — Кубок Странджа, где сборная Узбекистана завоевала 14 медалей — 6 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых медалей. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
В соревнованиях принял участие 261 боксёр из 28 стран (178 мужчин и 83 женщины). В общем зачёте спортсмены Узбекистана четвёртый раз подряд заняли первое место. Второе место заняла Индия, на третьем — сборная Болгарии.
Золотые медали
-50 кг: Сабина Бобокулова
-54 кг: Хужаназар Нортожиев
-60 кг: Абдумалик Халоков
-71 кг: Икболжон Холдоров
-75 кг: Джавохир Умматалиев
+92 кг: Джахонгир Зокиров
Серебряные медали
-54 кг: Шахзод Музаффаров
-63,5 кг: Адхамжон Мухиддинов
Бронзовые медали
-57 кг: Хамробону Мамаджонова
-51 кг: Асилбек Джалилов
-54 кг: Хасанбой Дусматов
-60 кг: Дилшод Абдумуродов
-75 кг: Фазлиддин Эркинбоев
-86 кг: Самандар Джалолов