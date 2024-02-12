В Пакистане проходят акции протеста из-за обвинений в фальсификации результатов парламентских выборов, которые прошли 8 февраля, сообщает The Guardian.

По окончательным результатам выборов, большинство мест — 93 из 264 — получили независимые кандидаты, связанные с партией бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана «Техрик-и-Инсаф» (PTI). Хан сейчас находится в заключении, получив в сумме 31 год тюрьмы за коррупцию и разглашение гостайны. Его партии запретили участвовать в выборах, поэтому сторонники Хана баллотировались как самовыдвиженцы.

«Техрик-и-Инсаф» утверждает, что реальное количество полученных ею мест превышает 150 и заявила о фальсификациях при подсчёте голосов. Представители партии подали десятки судебных исков, оспаривая итоги выборов, а сторонники Хана вышли на улицы. Полиция применила против них слезоточивый газ, отмечает Guardian.

На втором месте оказалась партия другого экс-премьера Наваза Шарифа «Пакистанская мусульманская лига» — 75 мест. Третье место Пакистанская народная партия Билавала Бхутто Зардари — 54 места.

Таким образом, ни одна из партий не добилась необходимого большинства в 169 места, чтобы самостоятельно сформировать правительство. Из-за особенностей выборной системы Пакистана этой возможности лишены и независимые парламентарии. После выборов они могут лишь присоединиться к какой-либо партии в парламенте, отмечает Би-би-си.

«Пакистанская мусульманская лига» и Пакистанская народная партия вечером 11 февраля начали переговоры о формировании коалиционного правительства, пишет Reuters. Они, однако, «застопорились», поскольку обе партии хотят выдвинуть своих кандидатов на пост премьер-министра.

Источник в «Пакистанской мусульманской лиге» рассказал агентству, что наиболее вероятным кандидатом будет 72-летний Шехбаз Шариф, брат Наваза, а также бывший премьер-министр.

Пакистанская народная партия называет своим кандидатом Бхутто Зардари, бывшего главу пакистанского МИДа и сына покойной Беназир Бхутто (первая женщина-премьер-министр Пакистана).