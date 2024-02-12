В Казахстане с 10 февраля приостановили отстрел сайгаков, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на заявление министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева.

«Отстрел сайгаков остановлен после консультаций и обсуждения с отечественными учёными и международными экспертами. Плюс к этому зимнее время — возникли трудности по передвижению в степи», — сказал Нысанбаев (цитата по Tengrinews.kz).

По словам министра, прогнозируется, что численность сайгаков в Казахстане в скором времени увеличится на 40% — до 2,5−2,6 миллиона голов. Из-за роста популяции, особенно в Западно-Казахстанской области, и нехватки пастбищ планируется возобновить отстрел сайгаков в 2025 году.

В Казахстане сайгаки не включены в Красную книгу, однако охота на них запрещена, а за их нелегальную добычу грозит уголовная ответственность. За последние 10 лет власти страны добились увеличения численности сайгаков в 60 раз благодаря охранным госпрограммам. С ростом популяции этих животных местные фермеры стали жаловаться на потерю урожая.

В результате в октябре 2023 года сайгаков официально включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Контроль популяции проводится через установку сетей в дневное время и отстрел ночью. В целом власти намеревались сократить популяцию сайгаков на 20%.