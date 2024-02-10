Лапша вок с курицей и овощами
Пикантная лапша вок с курицей и овощами, которую легко приготовить в домашних условиях.
Огурцы по-китайски
Такой салат станет не только отличной закуской, но и украсит стол своей необычной подачей.
Рамен с яйцом
В основе этого вкусного и сытного супа бульон, лапша, яйца и зелёный лук, также много вариаций других добавок.
Азиатские фрикадельки с лапшой
Секрет этих необычных фрикаделек кроется в специальном соусе, который вы сможете легко приготовить благодаря этому рецепту.
Булочки «Бао» с начинкой
Обычно булочки «Бао» подаются в форме полумесяца с разнообразной начинкой, но можно подавать и в виде простых круглых булочек.
Онигири
Онигири отлично подойдёт для завтрака или перекуса, начинку и форму можно сделать любую.
Суп Том Ям
Самый популярный тайский суп — том ям. У этого супа особенный вкус и очень приятный аромат.
Роллы ким-паб по-домашнему
Ким-паб — традиционное блюдо южнокорейской кухни.
Курица с овощами в кисло-сладком соусе
Курица, приготовленная по этому рецепту, получается очень нежной и сочной.
Темари-суши
Темари-суши — это шарики из риса с начинкой на ваш вкус.