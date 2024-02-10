Лапша вок с курицей и овощами

еда, зира

Пикантная лапша вок с курицей и овощами, которую легко приготовить в домашних условиях.

Огурцы по-китайски

еда, зира

Такой салат станет не только отличной закуской, но и украсит стол своей необычной подачей.

Рамен с яйцом

еда, зира

В основе этого вкусного и сытного супа бульон, лапша, яйца и зелёный лук, также много вариаций других добавок.

Азиатские фрикадельки с лапшой

еда, зира

Секрет этих необычных фрикаделек кроется в специальном соусе, который вы сможете легко приготовить благодаря этому рецепту.

Булочки «Бао» с начинкой

еда, зира

Обычно булочки «Бао» подаются в форме полумесяца с разнообразной начинкой, но можно подавать и в виде простых круглых булочек.

Онигири

еда, зира

Онигири отлично подойдёт для завтрака или перекуса, начинку и форму можно сделать любую.

Суп Том Ям

еда, зира

Самый популярный тайский суп — том ям. У этого супа особенный вкус и очень приятный аромат.

Роллы ким-паб по-домашнему

еда, зира

Ким-паб — традиционное блюдо южнокорейской кухни.

Курица с овощами в кисло-сладком соусе

еда, зира

Курица, приготовленная по этому рецепту, получается очень нежной и сочной.

Темари-суши

еда, зира

Темари-суши — это шарики из риса с начинкой на ваш вкус.

Реклама на Газета.uz