Лапша вок с курицей и овощами





Пикантная лапша вок с курицей и овощами, которую легко приготовить в домашних условиях.

Огурцы по-китайски





Такой салат станет не только отличной закуской, но и украсит стол своей необычной подачей.

Рамен с яйцом





В основе этого вкусного и сытного супа бульон, лапша, яйца и зелёный лук, также много вариаций других добавок.

Азиатские фрикадельки с лапшой





Секрет этих необычных фрикаделек кроется в специальном соусе, который вы сможете легко приготовить благодаря этому рецепту.

Булочки «Бао» с начинкой





Обычно булочки «Бао» подаются в форме полумесяца с разнообразной начинкой, но можно подавать и в виде простых круглых булочек.

Онигири





Онигири отлично подойдёт для завтрака или перекуса, начинку и форму можно сделать любую.

Суп Том Ям





Самый популярный тайский суп — том ям. У этого супа особенный вкус и очень приятный аромат.

Роллы ким-паб по-домашнему





Ким-паб — традиционное блюдо южнокорейской кухни.

Курица с овощами в кисло-сладком соусе





Курица, приготовленная по этому рецепту, получается очень нежной и сочной.

Темари-суши





Темари-суши — это шарики из риса с начинкой на ваш вкус.