Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом внёс изменения в порядок присуждения государственной награды имени Зульфии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.

Напомним, премия имени Зульфии присуждается одарённым женщинам от 14 до 30 лет включительно, достигшим успехов в сферах образования, науки, литературы, культуры, искусства, спорта и общественной деятельности.

Согласно документу, теперь премией будут награждать также женщин и девушек, которые добились успехов в сфере информационных технологий.

Комиссия по награждению будет действовать при Комитете по делам семьи и женщин на общественных началах. Её возглавит заместитель премьер-министра — председатель Комитета по делам семьи и женщин.

Для получения награды требуется предоставить документы о примерной деятельности претендентки, особых достижениях в области образования, науки, литературы, культуры, искусства, спорта, информационных технологий и общественной деятельности за последние три года. Ранее нужно было предоставить сведения только за два года.