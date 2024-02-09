Министерство по чрезвычайным ситуациям прокомментировало информацию о пожаре в здании бывшего бизнес-центра «Пойтахт» в Юнусабадском районе Ташкента, где ведётся реконструкция. Многочисленные видео с клубами чёрного дыма, виднеющимися издалека в центре города, распространились ранее в сети.

В 11:40 пятницы, 9 февраля, в управление по ЧС поступило сообщение о возгорании строительных материалов в здании, расположенном по улице Шарафа Рашидова.

На место выехали четыре пожарно-спасательных расчёта, они прибыли на место происшествия в 11:43 и потушили пожар в 11:51.

В результате аварии никто не пострадал и не погиб, отметили в МЧС.

Причина возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.