В системе Национальной телерадиокомпании Узбекистана создаётся Ташкентский областной телерадиоканал — Nurafshon TV. Постановление об этом 18 ноября подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Среди основных задач нового круглосуточного государственного канала указаны регулярное информирование населения «о реформах в общественно-политической, социально-экономической и культурно-просветительской жизни Ташкентской области, проводимой широкомасштабной работе и созданных возможностях на пути процветания, развития и созидания».

Канал также должен выносить на обсуждение широкой общественности «факторы, препятствующие реализации реформ на местах», способствовать установлению «эффективного и действенного общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти на местах и других организаций».

В списке задач также освещение «вопросов повышения политической и социальной активности населения, формирования у соотечественников твёрдой гражданской позиции, оказания качественных государственных услуг».

Канал будет готовить передачи, отражающие «историю, культуру, искусство, литературу и традиции, богатую природу, живописные места и туристский потенциал региона, направленных на их изучение, бережное сохранение и широкую пропаганду».

Кроме того, он займётся «пропагандой повышения интеллектуального и культурного уровня населения, укреплением в сознании граждан демократических ценностей, воспитанием молодежи и подрастающего поколения в духе патриотизма, уважения общечеловеческих ценностей и межнационального согласия».

Предельная штатная численность работников областного телерадиоканала определена в 69 единиц. Они будут сформированы за счёт оптимизации структуры и сокращения штатов в системе Национальной телерадиокомпании.

В Нурафшане выделено 1,3 гектара земельной площади под строительство комплекса зданий телерадиоканала.

До конца 2023 года эфирный сигнал Ташкентского областного телерадиоканала должен охватить всю территорию Ташкентской области.