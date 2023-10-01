Президент Шавкат Мирзиёев 27 сентября подписал постановление о поддержке государственно-частного партнёрства (ГЧП) в сфере дошкольного образования.

Согласно документу, предприниматели, получившие кредиты со сниженными процентными ставками с 2018 по 2022 годы на открытие частных детских садов, могут продлить льготный период до 1 октября 2024.

В течение льготного периода заёмщики обязаны выплачивать только проценты по кредиту. Платежи по основному долгу, подлежащие оплате в течение льготного периода, распределяются в равном количестве на оставшуюся часть кредитного периода.

Льготные кредиты для открытия частных детских садов на 10 лет с льготным периодом в 2 года. Процентные ставки зависят от региона:

в Ташкенте — 12% годовых;

в Нукусе, областных центрах и городах областного подчинения — 8% годовых;

в районах, малых городах и махаллях — 5% годовых.

Эти же условия распространяются на льготные кредиты, выделенные по дифференцированным процентным ставкам за счёт за счёт средств Саудовского фонда развития и внешних заимствований.

Министерству дошкольного и школьного образования на основе проведённого адресного анализа нереализованных проектов по соглашениям государственно-частного партнёрства, подписанным в 2018—2022 годах, поручено в двухмесячный срок утвердить «Дорожную карту» по вводу в эксплуатацию в срок до 1 июля 2024 года проектов ГЧП с учётом возможностей частных партнёров. Соглашения будут расторгаться с теми партнёрами, которые не могут выполнить свои обязательства.





В апреле 2018 года президент подписал документ, который предоставляет ряд льгот тем, кто желает открыть частный детский сад. В рамках ГЧП бизнес освобождается от уплаты налогов и таможенных пошлин, предоставляются бесплатные земельные участки, а также возможность покупки зданий по нулевой стоимости и другие привилегии.