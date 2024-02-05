Вновь назначенный посол Узбекистана в Беларуси Рахматулла Назаров прибыл в Минск, сообщает ИА «Дунё».

Ему 53 года. Окончил Узбекский государственный университет мировых языков и Университет мировой экономики и дипломатии.

Трудовую деятельность начал в 1995 году в коммерческих структурах в Ташкенте. В 1997 году был принят на работу в МИД в качестве атташе Договорно-правового управления.

Занимал разные должности в ряде других подразделений, в том числе начальника управления МИДа, а также в посольствах в Бельгии, Кыргызстане, был национальным координатором по делам Шанхайской организации сотрудничества.

В разные годы работал в Торгово-промышленной палате Узбекистана, первым директором Центра народной дипломатии ШОС в Ташкенте, избирался членом Сената. До назначения в Беларусь занимал должность советника министра иностранных дел.

Посольство в Минске было открыто в 2018 году. На новом посту он сменил Носиржона Юсупова, руководившего дипломатической миссией в Беларуси с 2018 по 2021 год.