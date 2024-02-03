Слоёный пирог с лососем и шпинатом

еда, зира

Слоёный пирог с лососем подходит как для обеда, так и для ужина, а подать его лучше всего со свежими овощами.

Киш с курицей и томатами

еда, зира

Этот киш — идеальный вариант угощения к приходу гостей или того, что можно взять с собой на пикник.

Сдобный пирог с мясом и грибами

еда, зира

Такой пирог точно не останется незамеченным и станет украшением праздничного стола.

Пирог с рыбой и рисом

еда, зира

Ароматный рыбный пирог с рисом очень прост в приготовлении и получается очень сытным.

Киш с мясом

еда, зира

Ещё один вариант сытного пирога — киш с мясом.

Пирог «Чизбургер»

еда, зира

Знаменитый на весь мир «Чизбургер» в новом оформлении: та же кунжутная булочка, говяжья котлета, маринованные огурцы и, конечно же, сыр.

Пирог из картофельного пюре и сыра

еда, зира

Пирог из дрожжевого теста с картофельным пюре и сыром отлично разнообразит ежедневное меню.

Курник с картофелем

еда, зира

Домашний, простой и очень аппетитный пирог с курицей.

Киш с брынзой и шпинатом

еда, зира

И ещё один вариант киша — с лёгкой начинкой из шпината и брынзы.