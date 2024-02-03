Слоёный пирог с лососем и шпинатом





Слоёный пирог с лососем подходит как для обеда, так и для ужина, а подать его лучше всего со свежими овощами.

Киш с курицей и томатами





Этот киш — идеальный вариант угощения к приходу гостей или того, что можно взять с собой на пикник.

Сдобный пирог с мясом и грибами





Такой пирог точно не останется незамеченным и станет украшением праздничного стола.

Пирог с рыбой и рисом





Ароматный рыбный пирог с рисом очень прост в приготовлении и получается очень сытным.

Киш с мясом





Ещё один вариант сытного пирога — киш с мясом.

Пирог «Чизбургер»





Знаменитый на весь мир «Чизбургер» в новом оформлении: та же кунжутная булочка, говяжья котлета, маринованные огурцы и, конечно же, сыр.

Пирог из картофельного пюре и сыра





Пирог из дрожжевого теста с картофельным пюре и сыром отлично разнообразит ежедневное меню.

Курник с картофелем





Домашний, простой и очень аппетитный пирог с курицей.

Киш с брынзой и шпинатом





И ещё один вариант киша — с лёгкой начинкой из шпината и брынзы.