Слоёный пирог с лососем и шпинатом
Слоёный пирог с лососем подходит как для обеда, так и для ужина, а подать его лучше всего со свежими овощами.
Киш с курицей и томатами
Этот киш — идеальный вариант угощения к приходу гостей или того, что можно взять с собой на пикник.
Сдобный пирог с мясом и грибами
Такой пирог точно не останется незамеченным и станет украшением праздничного стола.
Пирог с рыбой и рисом
Ароматный рыбный пирог с рисом очень прост в приготовлении и получается очень сытным.
Киш с мясом
Ещё один вариант сытного пирога — киш с мясом.
Пирог «Чизбургер»
Знаменитый на весь мир «Чизбургер» в новом оформлении: та же кунжутная булочка, говяжья котлета, маринованные огурцы и, конечно же, сыр.
Пирог из картофельного пюре и сыра
Пирог из дрожжевого теста с картофельным пюре и сыром отлично разнообразит ежедневное меню.
Курник с картофелем
Домашний, простой и очень аппетитный пирог с курицей.
Киш с брынзой и шпинатом
И ещё один вариант киша — с лёгкой начинкой из шпината и брынзы.