По факту пищевого отравления 33 учащихся специализированной школы-интерната в Сариасийском районе Сурхандарьинской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмана Узбекистана Сурайё Рахмоновой.

В сообщении отмечается, что причиной стала некачественная пеща из непригодных к употреблению продуктов, поставленная на условиях аутсорсинга компанией Azizbek omad uchquni. В ночь с 18 на 19 января у 32 учащихся из 120, проживающих в общежитии школы, наблюдались тошнота и боли в желудке.

Следствие установило, что некоторые продукты не соответствовали требованиям санитарных и гигиенических норм. Кроме того, не соблюдались правила использования кухонных принадлежностей.

26 января районная прокуратура возбудила уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 186 (производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса.