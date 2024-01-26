В пятницу, 26 января, в 2:20 напротив Чиланзарского вещевого рынка на улице Бунёдкор в Чиланзарском районе Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек, сообщила пресс-служба УБДД ГУВД Ташкента.

Столкнулись автомобили Malibu под управлением 19-летнего А. Т. и Spark под управлением 26-летнего Б. Б. На фото с места аварии видно, что Spark почти полностью разрушен.

Водитель Spark скончался на месте от полученных травм. Пассажир этого автомобиля госпитализирован.

Следственное управление при ГУВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлёкшее смерть человека).