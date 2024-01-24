В Пекине 22−23 января прошёл первый узбекско-китайский образовательный форум. Активисты из Узбекистана заметили, что баннеры и другие тексты, используемые для информационного сопровождения мероприятия, были написаны на русском языке, а не узбекском.

«В Китае русский язык объявлен вторым государственным языком. Похоже, их испугали слова Тины Канделаки», — написал журналист Мухрим Аъзамхужаев.





Эксперт в сфере образования Комил Джалилов в ответ на приведённое мнение сказал: «Это не объявление русского языка вторым государственным в Китае. Похоже, госслужащие Узбекистана забыли, что узбекский язык является государственным языком в Узбекистане».

По его мнению, две страны в документах, в том числе баннерах, должны использовать свои официальные языки, а не язык третьей страны. «Особенно, если представители этой (третьей) страны смогут через официальные СМИ отрицать существование всей нации», — добавил он, возможно, имея в виду выступление российского историка, который в передаче на канале НТВ заявил, что узбеков и казахов не существовало до революции 1917 года.

Комментарий министерства

Министерство высшего образования, науки и инноваций сообщило «Газете.uz», что официальными языками форума были китайский и русский.

«Переводчиков для форума организовала китайская сторона. Форум состоял из нескольких сессий. С точки зрения удобства официальными языками форума были определены китайский и русский», — пояснили в пресс-службе Минвуза.

О форуме

В образовательном форуме приняли участие руководители 37 вузов Узбекистана и 110 вузов Китая. По его итогам подписано 70 документов между вузами двух стран. Между 5 вузами достигнуты договорённости об организации совместных образовательных программ.

Стороны также обсудили укрепление связей в высшем образовании и науке, расширение возможности по углублённому изучению китайского языка для узбекистанских студентов, внедрение искусственного интеллект в сфере образования, инженерное дело, подготовку кадров и другие вопросы.