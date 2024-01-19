В пятницу на территорию Узбекистана ожидается вторжение влажной и относительно холодной воздушной массы, сообщил Узгидромет.

По большей части территории страны осадков не ожидается, лишь по восточным районам местами пройдут осадки (дождь, снег). Температура воздуха днём не превысит +5…+10 градусов Цельсия, по северу — −3…+2 градуса.

В субботу небольшие осадки в виде дождя и снега сохранятся в ночные и утренние часы лишь по областям Ферганской долины, по остальной территории Узбекистана будет наблюдаться погода без осадков. Температура воздуха в большинстве районов ночью понизится до 0…-5 градусов, днём будет в пределах +3…+8, по северу ночью −8…−13 градусов, днём — 0…+5.

В воскресенье по всей территории Узбекистана будет наблюдаться ясная и солнечная погода, в ночные часы морозы сохранятся в пределах 0…-5 градусов, днём повысится до +7…+10, по северу страны ночью до −5…−10 градусов, днём — до +2…+7.

20−21 января по северу и пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 13−18 м/с.

По горных районах Ташкентской и Наманганской областей в эти дни лавиноопасно.

Погода в Ташкенте

В пятницу временами пройдут небольшие осадки (дождь, снег) Ветер западный 3−8 м/с. Температура днём не превысит +5…+7 градусов.

На выходных осадков не ожидается, в ночные и утренние часы возможен туман. Ветер восточного направления в пределах 3−8 м/с. В ночные часы температура воздуха понизится до −1…−3 градусов, днём будет в пределах +4…+7.