При попытке продажи пистолета Макарова в Джамбайском районе Самаркандской области был задержан мужчина, сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.

Задержанным оказался житель Ташкента 1977 года рождения. Кроме пистолета, при нём оказались 96 патронов.

Далее при обыске его квартиры были обнаружены и изъяты пистолет «Монтекристо» старого образца калибром 5,6 мм, различные патроны, части дробовика, острые предметы и другие вещественные доказательства.





Ранее мужчина уже был судим за преступления, совершённые по статьям 246 (контрабанда) и 251−1 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ) Уголовного кодекса Узбекистана.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 248 (Сбыт огнестрельного оружия) УК. К задержанному применена мера пресечения в виде заключения под стражу.