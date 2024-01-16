В 2023 году в службу скорой помощи поступило 3505 ложных вызовов, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

«Если сравнить этот показатель с 2022 годом, то видно, что количество необоснованных обращений существенно снизилось», — отметил директор Республиканского центра скорой медицинской помощи, Абдувоитжон Гафуров. В предыдущем году ложных вызовов было почти на 2000 больше — 5446.

Больше всего ложных вызовов в прошлом году было зафиксировано в Ташкентской области — 630. На втором месте оказалась Ферганская область — 518 звонков. На третьем — Кашкадарьинская область с 502 вызовами. Наименьшее количество таких вызовов зарегистрировано в Самаркандской области — 19.

В Минздраве отметили, что существует множество факторов, негативно влияющих на работу службы скорой помощи. Ложные вызовы — один из таких факторов. «В результате врачи тратят время не на посещение пациентов, на самом деле нуждающихся в помощи, а на поиск личности и адрес звонившего. А это ставит под угрозу жизнь тяжелобольных пациентов», — заявили в министерстве.