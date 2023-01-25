В 2022 году в Республиканский центр скорой медицинской помощи поступило 5446 ложных вызовов, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это почти в два раза меньше, чем в 2021 году, однако цифра всё равно остаётся высокой.

Каждый ложный вызов может привести к тому, что бригада может не успеть к больному в состоянии реальной опасности для жизни, сообщил «Газете.uz» заместитель генерального директора центра по работе с региональными филиалами и контролю качества работы Жасур Раимжонов.

По словам главы диспетчерского центра республиканской службы Давлатбека Юлдашева, раньше ложных вызовов было ещё больше, но во время пандемии коронавируса, когда служба скорой помощи работала на пределе, служба пересмотрела принципы работы. Кроме того, люди тоже лучше поняли важность службы и стали более ответственными.

По словам Жасура Раимжонова, на фоне уменьшения количества ложных вызовов число прибытия бригад с опозданием сократилось в 3,4 раза — с 213 тысяч в 2021 году до 62 тысяч в 2022 году.

Тем не менее, проблема ложных вызовов и долгого ожидания врачей остаётся. И связана она не только с «низкой медицинской культурой», на что указывают чиновники, но и с необходимостью улучшения механизмов обработки вызовов.

На отработку одного вызова, если вызов осуществляется без госпитализации больного в стационар, в среднем уходит от 40 до 60 минут. Если пациента необходимо госпитализировать — от 60 до 90 минут. На отработку ложного вызова также уходит от 40 до 60 минут, сообщили специалисты центра. Один ложный вызов обходится госбюджету в среднем в 150 тысяч сумов.

Ложный вызов — это такой же вызов, поступающий в службу скорой помощи, на который отправляется выездная бригада. Вызов считается ложным, если вызывающий не отменил вызов в связи с улучшением состояния, и если по прибытии бригады она констатирует, что больному скорая помощь не нужна.

«Отличить ложный вызов от реального практически нет возможности, об этом медики узнают уже на месте. Потому что вызывающий порой может быть довольно убедительным, что ему необходима медицинская помощь по той или иной причине, по состоянию здоровья», — отметил заведующий call-центра Ташкентского городского филиала республиканского центра Боходир Билолов.

По словам Жасура Раимжонова, ложные вызовы нередко совершаются в состоянии паники, например, из чувства страха за здоровье. Бывают вызовы в состоянии опьянения. Есть люди, которые систематически звонят в скорую помощь со словами: «Приезжайте, умираю».

Наибольшее количество ложных обращений в прошлом году было в Ташкентской области — 1149 вызовов. На втором месте Навоийская область — 851 вызов. В Ферганской области зафиксировано 779 таких вызовов. В Ташкенте их количество составило 662, что в 1,6 раза меньше, чем в 2021 году (1056). Меньше всего ложных вызовов поступило в Джизакской области — 20.

Как бороться с ложными вызовами?

«У наших коллег в Испании, Франции и Южной Корее в call-центрах на телефонах работают врачи, и они сами после разговора со звонящим принимают решение, отправлять бригаду на вызов, или она не требуется. По нашему же законодательству каждый вызов скорой должен быть отработан», — сообщил Боходир Билолов.

В некоторых странах Евросоюза оператор не отвечает на звонок напрямую. Сперва звонящий слышит короткое приветственное сообщение голосового помощника, который объясняет, что человек звонит в службу экстренной помощи, и просит его оставаться на линии, только если помощь действительно нужна. Такой тип коммуникации снижает количество ложных вызовов.

Есть и более строгие меры, которые включают судебное преследование и санкции против людей, которые злоупотребляют вызовами в «скорую». Номера телефонов людей, сделавших ложный вызов, могут внести в чёрный список или заблокировать. Кроме того, звонившие должны компенсировать расходы, связанные с выездом бригады.

Необходима также работа с населением. «За рубежом люди не станут вызывать к себе на дом „скорую“, если у них просто повысилась температура, давление или имеется головная боль», — отметил Боходир Билолов.