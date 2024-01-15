В ходе операции управления Службы государственной безопасности по Наманганской области задержан человек, намеревавшийся незаконно вывезти из Узбекистана в Кыргызстан крупную сумму иностранной валюты, сообщила пресс-служба СГБ.

Житель Намангана 1990 года рождения на автомобиле Lacetti двигался в сторону границы с соседней страной. В Янгикурганском районе Наманганской области, граничащем с Ала-Букинским районом Джалал-Абадской области Кыргызстана, его остановили и досмотрели машину.

В салоне были найдены 79,99 млн российских рублей, упакованных в три полиэтиленовых пакета (эквивалентно 11,2 млрд сумов, или около 909 тысяч долларов). Выяснилось, что мужчина должен был получить 300 долларов за провоз денег через границу.

В его отношении возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 182 через статью 25 (Приготовление к нарушению таможенного законодательства в особо крупном размере) Уголовного кодекса, применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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