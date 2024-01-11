В четверг после 14:20 в Ташкенте и других регионах Узбекистана ощущалось землетрясение. В столице подземные толчки были продолжительными — несколько секунд.

Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС сообщил, что эпицентр находился в Афганистане на расстоянии 517 км от Ташкента. Магнитуда в эпицентре составила 6. Глубина очага — 180 км.

По данным центра, в Ташкенте сила землетрясения составила 2 балла. Однако в некоторых районах и на некоторых этажах оно было довольно ощутимым.

В Сурхандарьинской области сила подземных толчков составила 2−3 балла. Они также ощущались в Ферганской, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Андижанской, Наманганской и Навоийской областях с силой, согласно данным МЧС, 2 балла.