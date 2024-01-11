Сотрудники Службы государственной безопасности, областных управлений Департамента по борьбе с экономическими преступлениями про Генпрокуратуре и МВД задержали людей, обещавших согражданам устроить въезд в США и Южную Корею. Об этом сообщила пресс-служба департамента.

В Самаркандской области С. С. пообещал за 18 тысяч долларов помочь выехать М. А. в США через Турцию, Катар и Мексику. При получении аванса в размере 9000 долларов он был задержан.

В Наманганской области М. У. вошёл в доверие к А. А. и пообещал помочь его сыну Д. Н. выехать на работу в Республику Корею. Он пообещал с помощью знакомых помочь с получением визы и запросил за свои услуги 2600 долларов. При получении 300 долларов из обговорённой суммы он был задержан.

Возбуждены уголовные дела по статьям 168 (мошенничество) и 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.

В конце ноября посольство США в Ташкенте сообщило, что Соединённые Штаты больше не будут впускать граждан Узбекистана, незаконно въезжающих в страну через границу с Мексикой. Вместо этого они будут содержаться под стражей до разрешения их иммиграционного дела.

До этого стало известно, что с октября 2021 года по октябрь 2023 года в США при попытке незаконно пересечь границу были задержаны более 13 тысяч граждан Узбекистана.