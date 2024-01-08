20-летняя жительница Ташкента получила серьёзные ожоги при разрыве нагревательного бака с горячей водой при приёме ванны. Она скончалась в больнице, сообщила программа «Миллар» телеканала Milliy TV.

Инцидент произошёл в конце декабря. Сестра пострадавшей вызвала скорую помощь. Девушка была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии.

Несмотря на усилия врачей, пострадавшая скончалась.

Реаниматолог Бобур Худойбердиев в интервью телеканалу сказал, что в больницу поступают люди с ожогами от горячей воды, огня, электротравмами.

При большом проценте ожогов тела шансы спасти пациентов невысоки, как в данном случае, отметил он.

Врач призвал регулярно следить за состоянием и исправностью приборов, используемых в быту.