20-летняя жительница Ташкента получила серьёзные ожоги при разрыве нагревательного бака с горячей водой при приёме ванны. Она скончалась в больнице, сообщила программа «Миллар» телеканала Milliy TV.
Инцидент произошёл в конце декабря. Сестра пострадавшей вызвала скорую помощь. Девушка была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии.
Несмотря на усилия врачей, пострадавшая скончалась.
Реаниматолог Бобур Худойбердиев в интервью телеканалу сказал, что в больницу поступают люди с ожогами от горячей воды, огня, электротравмами.
При большом проценте ожогов тела шансы спасти пациентов невысоки, как в данном случае, отметил он.
Врач призвал регулярно следить за состоянием и исправностью приборов, используемых в быту.