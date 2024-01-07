Поздно вечером 6 января православные Ташкента собрались в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы, чтобы отметить Рождество Христово. Прихожане выстроились вдоль стен и богатого убранства собора, золочёных икон, зажигали свечи и молились. Божественную литургию совершил митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.
В главный храм епархии в эту ночь пришли тысячи верующих, отмечает пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии. Для организации безопасного дорожного движения, как и в предыдущие годы, было ограничено движение на улице Авлиё-Ота.
Архиерейский хор Свято-Успенского Кафедрального собора исполнял древние рождественские богослужебные песнопения на церковнославянском языке. Тексты песен прославляют Рождество и рассказывают, кто такой Иисус Христос, почему он родился и какую спасительную миссию несёт.
Для участия в литургии всего прихода во дворе собора ежегодно ведётся видеотрансляция. На улице проходила ярмарка. Прихожанам предлагалось согреться чаем, перекусить праздничными пирогами и приобрести рождественские подарки близким: сувениры, мёд, травяные сборы.
После полуночи верующие готовились к Таинству Причастия. К нему традиционно допускаются только те крещёные православные, которые прошли Таинство Исповеди.
Священник Александр Терещенко зачитал рождественское послание главы Среднеазиатского митрополичьего округа митрополита Викентия. В нём владыка пожелал верующим мира и согласия, благополучия и успехов, призвал православных проявлять милосердие и не унывать, поскольку для радости жизни человеку дано всё.
Торжественная ночная литургия завершилась в 3:30 утра. Прихожане поздравляли друг друга с Рождеством, а затем разошлись.
О Рождестве в православной культуре
Рождество Христово — один из главных христианских праздников. В интервью «Газете.uz» в 2021 году владыка Викентий рассказывал, что Рождество — это начало исполнения Божьего обещания, которое он дал за 5508 лет до рождения Христа.
Православное Рождество по своему смыслу ничем не отличается от католического. Есть отличия, связанные с богослужебной традицией, в блюдах, которые принято подавать на рождественский ужин.
Перед Рождеством православные соблюдают 40-дневный пост. Верующие воздерживаются от пищи животного происхождения, чтобы очистить себя от страстей, возрасти духовно, стать выше и чище и избавиться от предвзятости в своих суждениях.
Традиционно перед Рождеством 6 января празднуется сочельник — преддверие Рождества. В этот день принято соблюдать особо строгий пост. Некоторые верующие принимают очень скромную пищу или совсем воздерживаются от неё.
Православные верят, что перед тем, как выйти на служение, основатель христианства Иисус Христос постился в течение 40 дней. В последующем, когда зародилась Церковь Христова, 40 дней постились люди, готовящиеся к Таинству Крещения. Вскоре Церковь постановила поститься всем верующим перед Рождеством и Пасхой. Так возникли Рождественский и Великий посты. Последний предшествует Пасхе и длится семь недель.
Митрополит Викентий отмечал, что в сочельник, а также в течение всего рождественского поста принято совершать дела милосердия.
«И не только в дни предрождественские, но и после Рождества тоже мы имеем такую традицию — помогать людям нуждающимся, бедным. Мы посещаем больницы, дома престарелых, дарим им какие-то подарки, просто поздравляем с праздником. Такое общение с людьми даёт нам радость. Таким образом, мы пытаемся и стараемся подражать Христу, который сам подал руку помощи нам, а мы подаём руку помощи нуждающимся, людям в тяжёлом состоянии, может быть, болезненном. Потому что Господь сказал: „Тот, кто помогает ближнему своему, помогает самому мне“. Мы видим в ближнем нашем самого Христа, и мы помогаем ему с особой любовью и почтением, потому что мы почитаем тем самым самого Христа».
Рождественский пост всегда выпадает на Новый год. Это произошло вследствие расхождения между старым и новым стилями календаря. Глубоко верующие относятся к этому спокойно, встречают Новый год с благодарением за то, что Бог помог пройти предыдущий год, рассказывал владыка.
Митрополит Викентий продолжил, что 7 января начинаются святочные дни, посвящённые Рождеству. Они продлятся до праздника Крещения Господня, который отмечается 19 января. В святки принято ходить в гости к близким, поздравлять и угощать их, посещать нуждающихся, совершать дела милосердия по отношению к ним и славить Иисуса Христа.