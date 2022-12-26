Католики и представители других конфессий собрались 24 декабря в римско-католическом храме Святейшего Сердца Иисуса в Ташкенте, чтобы отметить Рождество Иисуса Христа.

﻿По традиции рождественская служба начинается в полночь 25 декабря. Однако в последние годы празднование начинается раньше. В этом году месса стартовала в 10 вечера. По оценке корреспондента «Газеты.uz», службу посетили не менее 400 человек. Как и в прошлом году мессу провёл помощник епископа отец Пётр Кава.

Перед входом в храм на столах были разложены листовки с текстами рождественских колядок — песен о рождении Христа. Их тексты проектировались на экран за аналоем. Существует много различных колядок. Самые известные из них переведены на языки народов, исповедующих христианство.

Проповедь читал отец Пётр Кава, библейские чтения на русском, английском, корейском, узбекском языках — несколько человек из числа прихожан.

О Рождестве Иисуса Христа в католической культуре

Рождественская служба называется мессой пастухов, так как евангельские строки о рождении Иисуса повествуют, что ангелы в своих песнях рассказывают о рождении мессии пастухам, которые находились недалеко от места появления на свет Христа. Согласно писанию, пастухи первыми узнают о рождении Божьего сына. И в связи с тем, что Иисус родился ночью, христиане отмечают Рождество в это время.





Во время службы исповедовавшиеся католики проходят обряд причастия, поэтому за неделю до Рождества церковь призывает всех своих прихожан прийти на исповедь. Представители других конфессий и прихожане католической церкви, у которых есть грехи, подходят к алтарю за благословением священников последними.

Католическое и протестантское рождество не отличается от православного, рассказывал «Газете.uz» владыка Ежи Мацулевич в интервью три год назад. Смысл праздника остаётся единым для всего христианства — рождение Иисуса Христа. Русская православная церковь и несколько других приходов отмечают Рождество по старому Юлианскому календарю, от которого католики отказались ещё в IV веке.

Тем не менее, никто не знает точной даты рождения Иисуса — 25 декабря или 7 января. «У нас 25 декабря, потому что в Римской империи в этот день был языческий праздник солнцестояния, — отмечал владыка. — Наверное, именно этот день избран рождеством Иисуса, потому что этим солнцем для нас является Иисус».

﻿Подготовка к Рождеству начинается за четыре недели до 25 декабря. Время ожидания праздника называется Адвентом. До 16 декабря католики читают отрывки Библии о приходе Иисуса в конце времён. В это время верующие соблюдают пост. Церковь призывает своих прихожан отказаться от чего-то особенно важного для человека, к чему, например, он питает слабость.

Как и с предпасхальным постом, католическая церковь не ставит ограничений, связанных с едой. Человек волен сам выбрать, от чего отказаться. Это может быть кофе, сладкое, телевидение или социальные сети. Таким образом верующий демонстрирует свою способность владеть собой и пожертвовать чем-либо ради Бога.

﻿С 17 декабря начинается непосредственная подготовка к празднику. В ожидании рождения Христа верующие читают отрывки из Библии о Елизавете, Марии и Иоанне Крестителе.

По традиции перед рождественской службой католики собираются на семейный ужин. На столе должно быть 12 постных блюд и главное яство из рыбы. Прежде чем сесть за стол верующие проводят обряд преломления оплатков — белого рождественского хлеба, который также продаётся в церквях. Члены семьи разделяют хлебцы между собой и желают друг другу мира, любви и благодати.

За неделю до Рождества все католические священники Узбекистана собираются в храме Святейшего Сердца Иисуса в Ташкенте и также проводят обряд преломления хлеба.





Образ Санта Клауса, по словам епископа, связан с общехристианским святым Николаем. Он помогал бедным, тайком подбрасывая в окна или под двери то, в чем нуждались люди. Традиционно подарки дарят именно в день Святого Николая, который отмечается 6 декабря, а не на Рождество Христово.