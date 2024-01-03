В Намангане водитель Mercedes-Benz снимал в прямом эфире в Instagram, как сам нарушает Правила дорожного движения. Пресс-служба СБДД ДОБ МВД Узбекистана сообщила о его привлечении к ответственности.
1 января в 3:00 молодой человек (2000 года рождения), не имея водительских прав и сняв с автомобиля госномер, ехал на скорости 145 км/ч по улице Ислама Каримова, разговаривал во время движения по телефону и совершал запрещённые манёвры.
«Никого нету, можно разгонять, как ты хочешь, да, вот», — говорит он на видео.
После того, как машину поместили на штрафстоянку, мужчина рассказал, что взял машину у другого человека на три дня, чтобы протестировать её.
«Оказывается, это очень опасно и для меня, и для окружающих. Я сделал для себя достаточные выводы. Прошу прощения у народа Узбекистана и отдельно у народа Намангана. Больше такое не повторится. Даст Бог, больше таких правонарушений не будет», — сказал он.
Водителя привлекли к ответственности по следующим статьям Кодекса об административной ответственности:
- 126 (эксплуатация транспортных средств с зеркальными и (или) тонированными (затемнёнными) стёклами, а также с покрытиями, ограничивающими обзорность);
- 128−1 (пользование водителями телефоном во время управления транспортным средством);
- 128−4 (въезд на стоп-линию и проезд водителями транспортных средств на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика дорожного движения);
- 128−5 (создание водителями транспортных средств помехи или аварийной ситуации, выезд на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения);
- часть 5 статьи 125 (нарушение правил эксплуатации транспортных средств — управление транспортными средствами, эксплуатация которых запрещена в установленном порядке, а равно транспортными средствами, с которых самовольно сняты государственные номерные знаки)
- 135 (управление транспортными средствами лицами, не имеющими документов о праве управления).