В Намангане водитель Mercedes-Benz снимал в прямом эфире в Instagram, как сам нарушает Правила дорожного движения. Пресс-служба СБДД ДОБ МВД Узбекистана сообщила о его привлечении к ответственности.

1 января в 3:00 молодой человек (2000 года рождения), не имея водительских прав и сняв с автомобиля госномер, ехал на скорости 145 км/ч по улице Ислама Каримова, разговаривал во время движения по телефону и совершал запрещённые манёвры.

«Никого нету, можно разгонять, как ты хочешь, да, вот», — говорит он на видео.

После того, как машину поместили на штрафстоянку, мужчина рассказал, что взял машину у другого человека на три дня, чтобы протестировать её.

«Оказывается, это очень опасно и для меня, и для окружающих. Я сделал для себя достаточные выводы. Прошу прощения у народа Узбекистана и отдельно у народа Намангана. Больше такое не повторится. Даст Бог, больше таких правонарушений не будет», — сказал он.

Водителя привлекли к ответственности по следующим статьям Кодекса об административной ответственности: