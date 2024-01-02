Преступная группа в Дубае удерживала в плену гражданина Узбекистана. Его удалось освободить после того, как родственники мужчины обратились в генеральное консульство Узбекистана, сообщает агентство «Дунё» при МИД страны.
В обращении говорилось, что у узбекистанца требовали 200 тысяч долларов США, угрожая убийством.
Мужчина был освобождён в ходе операции, проведённой сотрудниками генконсульства и правоохранительных органов ОАЭ.
В отношении членов преступной группы в Дубае начато следствие, говорится в сообщении.