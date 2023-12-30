Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана задержали бывшего хокима Акдарьинского района Самаркандской области.

По данным ведомства, экс-хоким, бывший сотрудник органов внутренних дел и гражданин, работающий маклером, «вступили в сговор и вошли в доверие предпринимателя обманным путём».

В частности, как сообщает СГБ, они пообещали через высокопоставленных знакомых переоформить на его имя 11,1 га земли, которые были выделены компании другого лица для создания швейной фабрики на территории махалли «Сурум» Куйичирчикского района Ташкентской области, в обмен потребовав 6 млн долларов.

В ходе оперативного мероприятия сотрудники СГБ задержали эти лица при получении аванса в размере 200 тысяч долларов в одном из кафе Ташкента.

В другом случае житель Юнусабадского района Ташкента (1977 года рождения, ранее судим) пообещал предпринимателю, что сможет добиться выделения ему в аренду на 10 лет 10 га земли в махалле «Илгор» Ахангаранского района Ташкентской области, находящейся в государственном резерве, говорится в сообщении.

Он был задержан при получении 80 тысяч долларов. Во время доследственной проверки выяснилось, что он должен был передать из этой суммы 15 тысяч долларов помощнику хокима в махалле «Илгор», который был также пойман при получении этих денег.